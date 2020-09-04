سرى كانيه: ميليشيات المعارضة تعتدي على نساء ومسنين وتشن حملة اعتقالات

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، أن الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة اعتدت على نساء ومسنين في قرية بريف سرى كانيه (رأس العين)، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) واعتقلت 8 مدنيين، وسط استمرار الانتهاكات بحق سكان المنطقة.

وقالت تلك المصادر، إن «مجموعة مسلحة من ميليشيا فرقة السلطان مراد اعتدت بالضرب على أهالي قرية لوذي شرقي سرى كانيه، بعد أن منعهم بعض المدنيين من الاستيلاء على معونات غذائية قدمتها المنظمات الإنسانية».

وأوضحت أنه «بعد انتهاء التوزيع وانسحابهم، حدث خلاف بين الأهالي وعناصر الميليشيا بسبب محاولة الأخيرة الاستيلاء على السلل الغذائية المقدمة للمواطنين في القرية، حيث اعتدوا بالضرب على بعض النساء والمسنين، واعتقلوا ٨ أشخاص بتهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية».

ولفتت المصادر إلى أن «ميليشيا فرقة السلطان مراد منذ سيطرة الجيش التركي على المنطقة تقوم بعمليات السرقة والنهب وسلب المارة على الحواجز وابتزازهم في المناطق التي تسيطر عليها».

وتقوم ميليشيات المعارضة السورية الموالية لأنقرة يومياً بعمليات خطف ونهب وسرقة وأحياناً القتل في شمال البلاد بهدف الحصول على الفدية، وفق منظمات حقوقية سورية.