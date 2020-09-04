قصص أطفال لكبار : رغبات ملوّنة

بقلم مهدي قاسم

1 ــ

عند واجهة زجاجية و على رفوف متراصة بترتيب لطيف

قالت التفاحة للبرتقال بنبرة متعالية :

ــ أنا أجمل منك وأفتن بكثير فكلي جمال و أناقة !..

رد البرتقال بلامبالاة :

ــ كلما في الأمر أنتِ متوهمة ، كأية واحدة مغرورة أخرى ، فلوني البرتقالي الجميل والصقيل المشع بألوان شمسية يجذب اهتمام و فضول الناس على بُعد بعيد ، ولكنني لا أبوح بذلك ، لكوني لستُ مغاليا ولا متكبرا مثلكِ..

2 ــ

دخل طفلان بستانا ..

أحدهما خطف موزا و آخر عنقود عنب

قال الأول : أنا لا أحب العنب

فرد الثاني : و أنا لا أحب الموز ..

وانصرفا هما يلتهمان موزا وعنقود عنب بنهم شديد

3 ــ

تنزّه ثلاثة أشخاص في حديقة فواكه

قال الأول متحمسا :

ــ كم احب التوت البري والرمان !

فرد الثاني بأنه لا يحب غير فراولة و إجاصة

بينما أضاف الثالث بنبرة رافضة :

ــ أنا لا أحب أيا منها ! ..

4 ــ

دخل عاشقان محل ورود

فاشترى الأول باقة ورد حمراء

قائلا أن حبيبته لا تحب غير هذه الورود

بينما العاشق الثاني ابتاع باقة زنابق وهو يقول أن حبيبته مهووسة بها ولعا ..

فعند ذاك ابتسمت الطبيعة وهمست :

ــ يا لنفوس متنوعة و رغبات ملوّنة وزاهية !..