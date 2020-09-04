وكالة الاستخبارات: القبض على ثلاثة متهمين وضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان إنه “بعد ورود معلومات من أحد المصادر الاستخبارية حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة بوزارة الداخلية”.

وأضافت، أنه “تم نصب كمين محكم لهم في البوابة الرئيسة لميناء أم قصر وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وضبط 23 عجلة دون الموديل مهربة بأوراق مزورة من الميناء، وقد تم ضبط العجلات بمحضر ضبط أصولي وإحالتها مع المتهمين للجهات المختصة”.