إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا بدوري أمم أوروبا

استهل المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بتعادل درامي 1-1 مع نظيره الإسباني امس الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول من البطولة والتي شهدت اليوم أيضاً فوز المنتخب الأوكراني على نظيره السويسري 2- 1 .

وحصد المنتخب الإسباني نقطة غالية بالتعادل مع نظيره الألماني (مانشافت) في الوقت الضائع ليحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف المنتخب الأوكراني.

وبدا أن المنتخب الألماني حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله تيمو فيرنر في الدقيقة 51 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولكن المنتخب الإسباني انتزع نقطة التعادل بهدف قاتل سجل خوسيه لويس جايا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب “آرينا لفيف” بمدينة لفيف ، انتزع المنتخب الأوكراني فوزاً غالياً على نظيره السويسري بهدفين سجلهما أندريه يارمولينكو وأليكسندرزينشينكو في الدقيقتين 14 و68 مقابل هدف سجله هاريس سفيروفيتش في الدقيقة 41 .