اجتماع تداولي لجمعية الخير والبركة يقرر توسيع عمل الجمعية في إغاثة المتضررين من جائحة كورونا

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم الجمعة الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢٠ اجتماعا تداوليا دوريا في مقرها العام ببغداد – الكرخ بحضور اعضاء الهيئة الادارية ومسؤولي الاقسام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توسيع عمل الجمعية في إغاثة المتضررين من جائحة كورونا وتفعيل قسم رعاية الأيتام في الجمعية وتوسيع الفئات المستفيدة منه.

كما ناقش المجتمعون البرامج التثقيفية واكد الاجتماع على تعزيز دور المواطنة وفسح المجال للشباب للمشاركة في الحياة الثقافية والسياسية ومنحهم الفرصة من خلال التواصل مع متطلباتهم ومطالبهم وعقد دورات تثقيفية في هذا الإطار تتولى الجمعية مسؤولية الاعداد لها في المستقبل القريب.

واختتم الاجتماع الذي ترأسه الشيخ مقداد البغدادي امين عام الجمعية ومؤسسها بشكر الحضور والثناء على اعمالهم الانسانية والثقافية ، وراعى الاجتماع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين كافة الحضور.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

٤ / ٩ / ٢٠٢٠