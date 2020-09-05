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اعتقال متهم هدد شخصاً نتيجة “خلاف عشائري” في البصرة

أعلنت شرطة محافظة البصرة، الجمعة، عن اعتقال متهم هدد شخصاً باستخدام السلاح نتيجة “خلاف عشائري” في المحافظة.

وقال إعلام شرطة البصرة في بيان إنه “من خلال تنفيذ أمر قبض قضائي في منطقة القبلة، تمكنت مفارز مركز شرطة القبلة من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة 432 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بتهديد المواطنين بإستخدام السلاح بسبب خلاف عشائري”.

وأضاف أنه “ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة”.

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