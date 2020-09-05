العيداني: اتفقنا مع وزير الموارد المائية الإسراع بإكمال تحويل قناة البدعة إلى انبوبية

أعلن محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع وزارة الموارد المائية للإسراع في إكمال تحويل قناة البدعة المائية إلى قناة انبوبية مغلقة.

وقال العيداني في بيان “شاركنا في اجتماع موسع بديوان الوزارة بحضور السيد الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، ومدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة واستشاري المحافظة في شركة خطيب وعلمي”، منوها إلى أن “الاجتماع بحث قضية مياه الأسالة الواصلة للبصرة”.

واضاف أن “محافظة البصرة تحرص على اعتماد اكثر من مصدر لتأمين وصول ألمياة الى المحافظة بشكل دائم”، لافتا الى أن “المشروع سيرفع لمجلس الوزراء لاقراره والمصادقه عليه وتنفيذه وفق الضوابط والتعليمات”.

وأشار إلى أن “الاجتماع توصل إلى الاتفاق على المضي بتحويل قناة البدعة الاروائية في محافظة البصره الى قناة انبوبية مغلقة ( انابيب ناقلة ) لضمان ايصال كميات من المياه لا تقل عن ١٥ متر مكعب لكل ثانية وستكون هذه المياه غير معرضة للتلوث”.