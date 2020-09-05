‹الفتح›: سلاح العشائر «الثقيل» أربك المشهد الأمني.. على الكاظمي التحرك

أكد النائب عن تحالف ‹الفتح› وليد السهلاني، اليوم الجمعة، أن السلاح المنفلت وخصوصاً السلاح الثقيل الذي تمتلكه بعض العشائر في محافظات الوسط والجنوب، قد أربك المشهد فيها بشكل كبير، خصوصاً مع استمرار الصراعات المسلحة بين العشائر طيلة السنوات الماضية.

وأوضح السهلاني أن «حكومة الكاظمي مطالبة بالتحرك ونزع تلك الأسلحة وإعادة هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية، خصوصاً أن نزاعات العشائر لها أضرار اقتصادية كبيرة، حيث أنها تنقل صورة سيئة عن العراق وتمنع قدوم الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في المناطق التي تراها غير مستقرة».