الكاظمي مظاهرات أكتوبر سببت انكسار معنويات القوات الامنية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

السيد الكاظمي يعترف:

Emad Almusafir on Twitter “الكاظمي (يعترف) : احداث اكتوبر سبب انكسار معنويات الاجهزة الامنية وفقدان هيبة الدولة . https://t.co/TGImckDtkb” t.co احداث اكتوبر سبب انكسار معنويات الاجهزة الامنية وفقدان هيبة الدولة ‎الخبر نشر في تويتر، وحتى الإعلامية زينب الغانم كتبت هذا الرد

‏وأني أعترف جبناها انكسار بإنكسار من الثمانينيات وب2014 أنكسرت معنويات الجيش والقوات الأمنية وخسرنا محافظاتنا وأهلنا تضرروا والآن كسرة الجيش والقوات الأمنية بعد أكتوبر ممكن وراها ما تقوم لنا قائمة ونخسر ‎#العراق كله .. كافي حافظوا على البلد وأرواح ناسه.

اقول ازمتنا الحالية بالعراق ليست في شخوص رؤساء الوزارات ابدا، لربما من تقلد مناصب رؤساء الحكومات بعد سقوط صنم جرذ العوجة بغالبيتهم ناس افاضل وجيدين وودوديين، لكن هناك حقيقة ‏‎يبقى الصراع القومي والمذهبي سبب البلاء على هذا الشعب إلى أن يتم إيجاد حل جذري وحقيقي يضمن حقوق مشاركة الجميع بالقرار السياسي، رفعوا شعار المحتل ووجهوا مفخخاتهم لمدننا وقتل مواطنينا الشيعة في اللطيفية والطرق العامة بمناطقهم وفي الاخير يطالبون بعودة المحتل لاحتلال العراق؟ لايغرنك شعارات القوم بالوطن فالقوم بالسر ليس مثل العلني.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.