النزاهة: ضبط عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في الأنبار

أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل إحباط عمليَّةٍ لتهريب عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيّة عبر منفذ طربيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينةً ضبط ست متهمين خلال العمليَّة.

الدائرة أشارت إلى تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، وبالتعاون مع استخبارات فرقة المشاة الأولى – قيادة عمليات الأنبار، من ضبط ست شاحناتٍ محملةٍ بكمياتٍ كبيرةٍ من الأسلاك الكهربائيَّة بأشكال وأحجام مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ طربيل الحدودي بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.

ونوهت إلى “استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص بضبط كل ما له مساس بالجريمة، إذ تم تأليف فريق عملٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والانتقال إلى السيطرات الخارجيَّة القريبة من المنفذ بمساندة الجهات المتعاونة، وتم ضبط العجلات، فضلاً عن المتهمين بعمليَّة التهريب”.

وبينت الدائرة أن “التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود مخالفاتٍ وتلاعب في الكميات ونوعيَّة المواد”، لافتةً إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد، وعرضه رفقة أوراق التحقيق الأوليَّة والمتهمين الأربعة المضبوطين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المتهمين، وحجز الشاحنات مع المواد المضبوطة”.