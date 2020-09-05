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بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارة الهجرة توزع اكثر من (16) الف حصة اغاثية …

بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (16,376) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة والاسر العائدة في محافظات ( الانبار و صلاح الدين و العاصمة بغداد ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (8,530) حصة اغاثية بين الاسر العائدة لمناطقها في اقضية الرمادي و القائم و الكرمة ، اضافة الى ‏الأسر النازحة في مخيم عامرية الفلوجة ، ووزع كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (3,682) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في اقضية سامراء و الضلوعية و الطوز ، فضلا عن النازحين في قضائي تكريت و بيجي “. ‏ ‏

و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد وزع ضمن الحصة الشهرية (2,064) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مجمعي النبي يونس (ع) و الاحسان و مناطق مختلفة ، ‏مشيرا الى ان” كوادر فروع الوزارة في محافظات ( النجف الاشرف و كربلاء المقدسة و البصرة ) وزعت (2,100) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة “.

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