‹دولة القانون›: هكذا يعالج الفساد المستشري في مؤسسات الدولة

كشف ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن رؤيته حول الطريقة التي يمكن خلالها معالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية.

وقالت النائبة عن الائتلاف ليلى التميمي، إن «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعالج بنظام الحوكمة الالكترونية وليس باللجان التحقيقية أو لجان المراقبة»، مبينة أن «الدور الرقابي للبرلمان حول المؤسسات الخدمية يأخذ بعين الاعتبار الميزانية المخصصة للخدمات مع استضافة المسؤولين لإيجاد الحلول».

ليلى التميمي

وبينت التميمي، أن «ملفات الخدمات المتنوعة تسير من سيء إلى أسوأ تحت ضغط الزيادة السكانية وانحسار الإنفاق الحكومي، كما لا يمكن تحميل جهة دون أخرى ومسؤول دون آخر تبعات الفساد من رأس الهرم إلى أسفله، وقد يتسبب أصغر موظف في دائرة خدمية بتعطيل مشاريع كبيرة».

وأضافت النائبة، أن «الجانب الأمني والمالي والظروف الصعبة التي مرت في البلاد أثرت هي الأخرى على التلكؤ في المشاريع واتساع قاعدة الفساد، كما أن المحاصصة المقيتة والاستناد إلى أشخاص لايمتلكون الكفاءة تسبب في ضعف حكومي تنفيذي فاضح على مستوى الخدمات في جميع المحافظات».