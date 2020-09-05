ضبط كمية من اجهزة الغش الالكتروني والقبض على متهمين اثنين وسط بغداد

اعلنت شرطة بغداد، الجمعة، ضبط عدد كبير من اجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بالغش الالكتروني المستخدمة في الامتحانات والقبض على متهمين اثنين وسط العاصمة.

وقال بيان للشرطة ان “معلومات وردت تفيد بوجود اشخاص يقومون ببيع اجهزة غش( تنصت )خاصة بامتحانات الصف السادس الاعدادي في مرآب النهضة وسط بغداد”.

واضاف البيان انه “تم التنسيق من قبل مفارز شرطة الرصافة وتحديدا مركز شرطة باب الشيخ مع القوة الماسكة للارض المتمثلة بـ فوج طواريء بغداد العاشر التابع للقيادة ايضا وبكمين محكم تم القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهم كمية كبيره ومختلفة الانواع من اجهزة الارسال والاستقبال للغش الالكتروني بالاضافة الى كمامات وبطاريات وسماعات اذن مع حزام يستخدم للغش الالكتروني ايضا تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وفق القانون”.