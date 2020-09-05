فيديو: أحراق علمي السويد والنرويج في سوريا ردًا على حرق القرآن الكريم

إيهاب مقبل

في تسجيل مصور بث على شبكة الإنترنت وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي،يظهر فيه قائد كتيبة تنسيقية الجهاد في ادلب «أبو العبد أشداء»، وهو يحرق علمي السويد والنرويج ردًا على حرق القرآن الكريم.

وقال أبو العبد في التسجيل أن ما يفعله هؤلاء المجرمون في السويد والنرويج من إعتداء على مقدسات الإسلام فهو نذير شؤوم عليهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾، الأحزاب: 57.

ويتكون العلم السويدي من «صليب أصفر» على خلفية زرقاء اللون، بينما يتكون العلم النرويجي من «صليب أزرق» على خلفية حمراء وبيضاء.

يذكر أن القرآن الكريم تعرض للحرق والركل من قبل صليبيين في السويد والدنمارك بهدف «إهانة المسلمين وإذلالهم» بحسب ما صرح به زعيمهم الدنماركي راسموس بالودان.

ويعتزم أنصار بالودان على حرق القرآن الكريم مجددًا في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت القادم الثاني عشر من سبتمبر أيلول الجاري.

الفيديو: