كومان يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مستقبل لويس سواريز في برشلونة

اتخذ مدرب فريق برشلونة، رونالد كومان، قرارًا جديدًا بشأن مستقبل اللاعب لويس سواريز، حسب ما أفادت به تقاريرإسبانية.

وتعاقدت إدارة برشلونة مع كومان، الشهر الماضي، بعد الاستغناء عن كيكي سيتين.

وقرر كومان الإطاحة بأكثر من لاعب من برشلونة، لعدم حاجته إليهم.

وكان كومان قد أبلغ سواريز بعدم وجود نية لديه للاستعانة بخدماته في الكامب نو، بداية من الموسم الجديد.

ولكن برنامج “El Chiringuito TV” الإسباني ذكر أن كومان اتخذ قرارًا جديدًا بشأن مستقبل لويس سواريز في برشلونة.

وأوضح أن مدرب هولندا السابق قرر إعادة النظر في مستقبل المهاجم الأوروغواني.

وأشار إلى أن كومان يفكر في بقاء سواريز مع الفريق الإسباني.

وأفاد أن السبب في ذلك يعود إلى تعقد مسألة ضم لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى برشلونة رغبة قوية في ضم لاوتارو، هذا الصيف، ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان.

وزعمت تقارير، قبل يومين، أن مارتينيز أصبح لا يرغب في الانتقال إلى برشلونة بسبب التكهنات المنتشرة حول مستقبل ليونيل ميسي وإمكانية رحيله حيث أن لاوتارو يريد اللعب بجوار ليو.

ووفقًا للبرنامج المذكور، فإن فشل صفقة لاوتارو مارتينيز سيجبر كومان على الاحتفاظ بخدمات لويس سواريز.