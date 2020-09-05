مجلس الوزراء يقرر مباشرة الاطباء الخريجين الجدد دون الحاجة لاقرار الموازنة

قرر مجلس الوزراء، الاربعاء، مباشرة الاطباء الخريجين الجدد دون الحاجة لاقرار الموازنة المالية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، قولها ان “مجلس الوزراء قرر مباشرة الأطباء من الخريجين الجدد بالعمل وبالتخصيص المالي”.

واضافت ان “المجلس قرر ايضا مباشرة الاطباء الجدد دون الحاجة إلى إقرار الموازنة المالية”.

وادناه نص القرار:

مجلس الوزراء يقرر إستثناء الأطباء من قراره السابق بشأن تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

‏وينص القرار السابق على استلام طلبات الخريجين واستكمال مباشرتهم بعد إقرار قانون الموازنة العامة ‏لتهيئة التخصيص المالي، ‏الا إن إلاستثناء الحالي يوفر للأطباء من الخريجين الجدد المباشرة بالعمل وبالتخصيص المالي، دون الحاجة الى إقرار الموازنة المالية.

وكان قرار مجلس الوزراء السابق نص على تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وتعيين الخريجين ‏الذين ينطبق عليهم القانون، وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة، من أجل مواجهة وباء كورونا، وسد أي نقص محتمل في صفوف الملاكات الطبية والصحية.