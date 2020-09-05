مسؤول ممثلية كوردستان في فرنسا يكشف موعد زيارة الرئيس ماكرون إلى الإقليم

كشف مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، اليوم السبت، عن موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الإقليم.

وقال علي دولمري : «فرنسا تدرك جيداً أنه بدون إقليم كوردستان لا يمكن إرساء الاستقرار في المنطقة، ولهذا الاعتبار، طلب الرئيس الفرنسي اللقاء بوفد إقليم كوردستان في بغداد».

وأوضح أن زيارة ماكرون إلى بغداد لم تكن مدرجة في جدول أعماله، «لكن بسبب أهمية التوقيت، قام بزيارة العراق في أعقاب زيارته إلى لبنان».

وكشف مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، أن الرئيس ماركرون «سيزور العراق وإقليم كوردستان العام القادم»، في الوقت الذي التقى فيه خلال الأعوام القليلة الماضية 3 مرات برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

دولمري أشار كذلك إلى زيارة كل من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، إلى إقليم كوردستان ومحادثاتهما مع كبار مسؤولي الإقليم، خلال الشهر الماضي، معتبراً ذلك دليلاً على متانة العلاقات بين أربيل وباريس في مختلف المجالات، والاهتمام الذي توليه فرنسا لعلاقاتها مع إقليم كوردستان.

وقال: «بصدد دور الرئيس بارزاني والمؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان في قضية غربي كوردستان (كوردستان سوريا) والاجتماعات الجارية هناك تحت إشراف أمريكا، فرنسا تدعم توحيد البيت الكوردي، وتدرك جيداً أنه لا يمكن إحلال السلام في غربي كوردستان إلا من خلال إقليم كوردستان والرئيس بارزاني».

وأكد أن هناك علاقات تاريخية تجمع فرنسا وإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن فرنسا دعمت الكورد والقضية الكوردية مراراً في الأوقات الحرجة.