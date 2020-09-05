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مطالبات بالتحقيق بعد “اختفاء” كأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم

طالب عضو البرلمان المصري سعيد حساسين، بفتح تحقيق عاجل حول ما يتردد عن سرقة الكؤوس من مبنى اتحاد الكرة في مصر.

وتساءل حساسين في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال لتوجيهه إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا: “أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التي دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء”.

وقال حساسين إنه إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم، قد تمت سرقتها وتبديدها فإنه يجب محاكمة جميع المسؤولين عن ضياعها، مطالبا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام بشأن هذا الملف.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر أول أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء كأس الأمم الإفريقية التي احتفظت بها مصر مدى الحياة، من داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

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