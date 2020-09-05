نائبة كوردية : موضوع تعديل مشروع قانون المحكمة الفيدرالية مهم جداً للكورد .. لهذا السبب

اعتبرت النائبة الكوردية في البرلمان العراقي ميادة النجار ، ان وحدة صف وموقف الكتل الكوردستانية مهم جداً حيال موضوع تعديل مشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 ، مشددة على ضرورة ان يحافظ الكورد على ثقلهم في هذه المؤسسة الدستورية.

ومن المقرر ان يستأنف البرلمان العراقي ، ظهر اليوم السبت ، الـ 5 من سبتمبر / أيلول ، جلساته الاعتيادية في فصله التشريعي الجديد للقراءة والتصويت على عدد من القوانين من بينها مشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 المعدل.

د.ميادة النجار ، وهي نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قالت ان المحكمة الفيدرالية هي اعلى مؤسسة قضائية دستورية في العراق ويتم اللجوء اليها لحسم العديد من القضايا الهامة ، لذا فإن وحدة صف وموقف الكتل الكوردستانية مهم جداً حيال موضوع تعديل مشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 وأي تعديل يُجرى عليه .

النجار تابعت بالقول ” 2 من مجموع 9 من أعضاء المحكمة الفيدرالية هم من الكورد ، وهذا مكسب كبير ، كون هذه المحكمة تحسم العديد من القضايا الهامة ومنها التصديق على نتائج أي انتخابات عراقية” ، مردفة ” اذا لم يكن للكورد تمثيل في هذه المحكمة فبإمكان الأطراف الأخرى تمرير ماتريد قانونياً في غياب الكورد ، لذلك فإن وحدة الموقف والصف الكوردي مهم جداً حيال أي تعديل في قانون المحكمة والتمثيل الكوردي فيها واستمرار القضاة الكورد في مناصبهم كأعضاء في هيئة رئاسة المحكمة”.

وتابعت النائبة الكوردية ، بالقول ان جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 المعدل ، ووحدة الموقف الكوردي حيال ذلك ” موضوع وطني يقتضي من كافة الكتل تقديم المصلحة القومية الكوردستانية على اية مصالح حزبية”.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الاعلامية للبرلمان ، يتضمن جدول اعمال جلسة اليوم ، المقرر عقدها في الواحدة بعد الظهر ، مناقشة واقرار عدد من القوانين المهمة ، على رأسها موضوع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، والقراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 المعدل .

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، كانت قد أشارت الى ان اهم فقرة على جدول اعمال جلسة السبت هي بحث ومناقشة تقرير اللجنة القانونية الخاص بمشروع قانون الانتخابات ، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الفيدرالية لعام 2005 المعدل.

صبري قالت لـ(باسنيوز) ان من المقرر ان تستمر جلسات البرلمان وربما بمعدل جلستين في اليوم لتعويض الفترة التي لم تعقد فيها جلسات بسبب جائحة كورونا .