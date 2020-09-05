والد ميسي يزف خبرا سارا لعشاق برشلونة

زف والد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خبرا سارا لعشاف نادي برشلونة لكرة القدم، حيث أعلن عن وجود “إمكانية” لبقاء ابنه في النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

وجاء تصريح والد ميسي بعد خروجه من اجتماع جديد برئيس النادي الكتلوني، جوسيب بارتوميو.

وعقد والد ميسي “أول اجتماع” برئيس برشلونة، الأربعاء، حيث صرح قبل دخوله إلى مكاتب الـ”بلاوغرانا”: “من الصعب جدًا بقاء ليونيل في برشلونة”، بينما قال اليوم بعد انتهاء “ثاني اجتماع” له ببارتوميو وسؤاله من طرف أحد المراسلين حول إمكانية بقاء النجم الأرجنتيني في الكامب نو، حيث أجاب باختصار: “نعم، هذا أمر وارد”.

كما سُئل خورخي ميسي عن طريقة سَيرِ الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس مجلس دارة برشلونة، إذ قال بنبرة يملؤها التفاؤل: “حديثنا (اجتماعنا) كان جيدًا جدًا”.

يُذكر أن قناة “TyC” الأرجنتينية أكدت وجود إمكانية كبيرة لبقاء ميسي في برشلونة حتى نهاية عقده، ثم الذهاب إلى حيث يريد بالمجان في يونيو/ حزيران المقبل.