أحداث الناصرية بسبب عدم وجود عمل كلام غير صحيح؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

شاهدت الشيخ حسين الفائز من شاشة قناة العراقية من خلال برنامج المذيعة زينب الغانم قال سبب الصراع بالناصرية بعدم وجود فرص عمل في مجال النفط والغاز وليس مثل الوضع بالبصرة، كلام الشيخ به جانب واحد من أسباب عديدة لعدم الاستقرار بالناصرية، وجود أنصار لحزب يساري ووجود حركة احمد بن الكلاش المنحرفة اليمانية ووجود أدوات بعثية طائفية والاخ الأستاذ سعد ال عمر كتب مايلي

اين الأجهزة الأمنية من هذه المصيبة

منقول

سعد ال عمر

‏هناك في الناصرية

منظمة تُدعى

منظمة أهالي الناصرية للثقافة والتنمية أستلمت حوالات من الإمارات عن طريق شركة الطيف للصيرفة!!!

الغريب

أن هذه المنظمة جميع أعضائها من البعثيين وفيهم ثلاثة أعضاء فرع!!

الأغرب

أن

المخابرات والأمن والإستخبارات

تعرف هذه المعلومة.

هل الاخ الشيخ الفائز المحترم ابن الناصرية يعرف هذه الحقيقة؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

5.9.2020