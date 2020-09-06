Posted on by

إيران تصدر الاثاث إلى ثماني دول بينها العراق

أعلنت إيران، السبت، أنها صدرت الاثاث إلى ثماني دول بينها العراق، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير الاثاث خلال عام واحد بلغت 78 مليون دولار.
وقال رئيس اتحاد مصنعي ومصدري الاثاث، حسين أحمديان، أن “صادرات إيران من الاثاث بلغت 78 مليون دولار خلال العام المالي المنصرم (انتهى في 19 اذار 2020)”، مبيناً أن “صادرات ايران من الاثاث في العام 2018 كانت 20 مليون دولار”.

وأضاف أحمديان، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن “إيران صدرت الاثاث إلى عمان وقطر والإمارات والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأرمينيا”،

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close