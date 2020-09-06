إيران تصدر الاثاث إلى ثماني دول بينها العراق

أعلنت إيران، السبت، أنها صدرت الاثاث إلى ثماني دول بينها العراق، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير الاثاث خلال عام واحد بلغت 78 مليون دولار.

وقال رئيس اتحاد مصنعي ومصدري الاثاث، حسين أحمديان، أن “صادرات إيران من الاثاث بلغت 78 مليون دولار خلال العام المالي المنصرم (انتهى في 19 اذار 2020)”، مبيناً أن “صادرات ايران من الاثاث في العام 2018 كانت 20 مليون دولار”.

وأضاف أحمديان، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن “إيران صدرت الاثاث إلى عمان وقطر والإمارات والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأرمينيا”،