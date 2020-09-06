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اعادة إصدار أرسالية مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك القائم الحدودي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد، اعادة إصدار أرسالية مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك القائم الحدودي

وقالت الهيئة، في  إن “مركز كمرك القائم الحدودي أعادة إصدار ارسالية مواد غذائية متنوعة  مخالفة لضوابط الاستيراد لعدم توفر اجازة استيراد للأرسالية  “.

وأَضافت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل وإعادتها إلى الجانب السوري.”

وأكدت الهيئة ان “كوادر الهيئة تعمل وبشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد  الاصابات الا ان العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من اجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية  ومنع دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين”.

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