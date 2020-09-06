الاتصالات تعلن وصول الدفعة الاولى من اجهزة شركة سينا الكندية

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، وصول الدفعة الأولى من أجهزة شركة سينا الكندية، الخاصة بشبكة الاتصالات الوطنية.

وقال بيان للوزارة انه “من اجل تطوير البنى التحتية للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة للوصول الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعداداً لتوفير افضل الخدمات الحديثة والمتنوعة والتي تحتاج الى سعات الاتصالات العالية في مجال تبادل البيانات عبر الشبكة الوطنية من خلال محطات التراسل الضوئية المنتشرة في عموم محافظات العراق”.

وأضاف البيان انه “باشراف ومتابعة ميدانية من قبل المهندس اركان الشيباني وزير الاتصالات اعلن المهندس اسامة جهاد قاسم معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية للشؤون الفنية عن وصول الدفعة الاولى من اجهزة شركة سينا (Ciena) الكندية الى مواقع العمل استعداداً للمباشرة بالتنصيب وادخالها للخدمة حيث ستمكن هذه الاجهزة من مضاعفة سعات الاتصالات على الشبكة الوطنية مما ينعكس ايجابا على تحسين خدمة الاتصالات والانترنت في عموم انحاء بلدنا الحبيب”.

وتابع البان انه “وبهذه المناسبة نؤكد لجمهورنا الكريم وللرأي العام ان مشاريع وزارة الاتصالات هي مشاريع تخصصية لاتستطيع اي شركة من تنفيذها سوى الشركات العالمية المصنعة المختصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدعو الوزارة جميع وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية الى استقاء الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يطلقها البعض ممن اعتادوا على اطلاق حملات التشويه والاساءة بعد تضررهم من مشاريع الوزارة التي حرمتهم من سرقاتهم لاموال الشعب العراقي من خلال عمليات التهريب وغيرها من عمليات الابتزاز والتحايل وان الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي وسيلمس المواطن العراقي تحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال الفترة المقبلة”..