التربية النيابية تقترح اعتماد الدوام نصف الأسبوعي

اقترحت لجنة التربية النيابية، أمس السبت، تأجيل العام الدراسي الجديد لما بعد منتصف تشرين الأول المقبل، إضافة إلى اعتماد نظام التناوب في دوام الصفوف وتقليص المناهج.

وقالت اللجنة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها اتفقت على تقديم مقترحاتها إلى وزارة التربية ومنها تأجيل بداية العام الدراسي (2020 – 2021) إلى ما بعد (15/10/2020).

كما أشارت إلى أن دوام الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية (أول، ثاني، ثالث) يكون في الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع (السبت، الأحد، الاثنين)، فيما يكون دوام الصفوف (رابع، خامس، سادس) في النصف الثاني من الأسبوع.

وتابعت أن “طلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية يتم تقسيمهم إلى قسمين، ويكون دوام كل قسم ثلاثة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقليص مواد المناهج الدراسية والإبقاء على الفصول المهمة فقط.

وتضمنت المقترحات العمل بالمنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية ومطالبة التلاميذ والطلبة بتقارير نصف شهرية أو شهرية.

أما بخصوص المدارس الأهلية، فقد أوضحت اللجنة أن استيفاء الأجور من التلاميذ والطلبة يكون بحسب أيام الدوام أو بحسب إعطاء الدروس التعليمية من خلال المنصات الإلكترونية على أن تتخذ الوزارة قرارًا بتخفيض الأجور.