التقاعد تصدر بيانا بشأن الاستقطاعات في رواتب ايلول

أصدرت هيأة القاعد الوطنية، السبت، بيانا حول الانباء المتداولة حولة وجود استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر أيلول، موضحة ان المبالغ المستقطعة تخص السلف والقروض.

وقال بيان للهيأة “تداولت بعض مواقع التواصل الأجتماعي أنباءً حول وجود أستقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020 ، لذا نود إن نُبين للمتقاعدين الكرام إن المبالغ المستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة لما ذُكر أعلاه كلاً حسب توطين راتبه وقد تم أستيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف”.

وأضاف البيان إن “هيأة التقاعد الوطنية غير مسؤولة عن تلك الأستقطاعات وسبق وإن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيأة بأستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية وبإمكان المتقاعدين الكرام المستقطعة رواتبهم الأستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف، لذا أقتضى التنويه”.