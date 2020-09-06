التقاعد تنفي استقطاع رواتب الموظفين

نفت هيئة التقاعد العامة، أمس السبت، وجود استقطاعات في رواتب الموظفين. وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى) إنه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على وجود استقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020،

لذا نود أن نُبين للمتقاعدين الكرام أن المبالغ المستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة لما ذُكر أعلاه كلًا حسب توطين راتبه وقد تم استيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف وإن هيئة التقاعد الوطنية غير مسؤولة عن تلك الاستقطاعات”.

وأضافت، أنه “سبق وأن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيئة باستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية وبإمكان المتقاعدين الكرام المستقطعة رواتبهم الاستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف”.