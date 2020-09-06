الصحة تعلن تسجيل 4644 إصابة بكورونا مقابل 3891 شفاء

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 4644 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه تم فحص (23872) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 ) نموذجًا.

وأضافت الوزارة: سجل (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 449، بغداد / الكرخ 370، مدينة الطب 101، النجف 168، السليمانية 76، دهوك 206، كربلاء 335، كركوك 224، ديالى 122، واسط 61، البصرة 534، ميسان 130، بابل 110، الديوانية 72، ذي قار 215، الأنبار 124، المثنى 144، نينوى 240.

أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 4644 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 429، بغداد الكرخ 720، مدينة الطب101، النجف 240، السليمانية 132، اربيل201، دهوك 171، كربلاء 271، كركوك 157، ديالى 107، واسط 359، البصرة 423، ميسان 159، بابل 65، الديوانية 270، ذي قار 298، الأنبار 36، المثنى 245، نينوى 125، صلاح الدين 135.

كما سجلت 63 حالة وفاة وكما يلي: بغداد الرصافة 5، بغداد الكرخ1، مدينة الطب 3، النجف 3، السليمانية 9، اربيل 3، دهوك1، كربلاء 4، كركوك 4، ديالى 2، واسط 2، البصرة 7، بابل 4، الديوانية 2، ذي قار 6، المثنى 2، نينوى 3، صلاح الدين2.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق إلى 256719 حالة، بينها 195259 حالة شفاء و7422 وفاة. ويرقد 54038 مصابًا في المستشفيات حاليًا بينهم 523 في العناية المركزة.