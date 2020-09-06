صحة اربيل تعلن تراجع الضغط على المستشفيات اثر هبوط وتيرة إصابات «كورونا»

أعلن مدير صحة أربيل، مساء اليوم السبت، تراجع عدد الاصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد في المحافظة، مشيرا الى انه اذا استمر تراجع اعداد المصابين بالفيروس فسيعود مستشفى رزگاري المخصص حاليا لاستقبال مرضى كورونا لاستقبال المرضى العاديين كما كان في السابق.

وقال د. دلوفان محمد في تصريح : “مقارنة بالاسبوعين الماضيين، هناك تراجع في اعداد المصابين بفيروس كورونا في حدود محافظة أربيل، وهناك تراجع ايضا في الضغط الكبير الذي كان على المستشفيات، وهناك انخفاض في اعداد المصابين الذين هم بحاجة الى العناية الصحية المركزة”.

وأضاف، “لحسن حظنا فأن اغلب المصابين المتواجدين في مستشفيات أربيل حالتهم الصحية مستقرة، ولا يحتاجون الى العناية المركزة”.

مبيناً، “لدينا حاليا حالات مصابة بالفيروس في مستشفيات روژآوا، ورزگاري، والمستشفى الاماراتي، كذلك في وحدة العناية المركزة في مستشفى أربيل، ونامل ان تتراجع الاصابات اكثر خلال الايام القليلة القادمة”.

واشار مدير صحة أربيل الى انه “لدينا حوالي 100 مصاب بفيروس كورونا، حالتهم الصحية غير مستقرة، ولدينا 40 حالة هم في وحدة العناية المركزة، واذا استمر تراجع اعداد المصابين بالفيروس فسيعود مستشفى رزگاري المخصص حاليا لاستقبال مرضى كورونا لاستقبال المرضى العاديين كما كان في السابق”.