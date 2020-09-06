عمليات عسكرية لتعقب مخلفات داعش في الأنبار

أكدت وزارة الدفاع، تدمير نفقين كان تنظيم داعش يستخدمهما في عملياته الإجرامية. وقالت الدفاع في بيان تلقته (المدى): “تمكنت قوة مشتركة من مقر اللواء الثامن الفرقة السابعة وقوة من مقر الفوج الأول اللواء أعلاه ومفرزة معالجة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة السابعة من العثور على نفقين الأول بطول 40 مترا مغلق بساتر ترابي وعند فتح الساتر الترابي وجدت بداخله 6 عبوات شكلية محلية الصنع تحتوي مادةC4، مسطرة عدد2”.

وأشار البيان إلى أنه “تمت معالجتهما من قبل مفرزة المعالجة، فيما كان النفق الثاني بطول 15 مترا لم يتم العثور بداخله على أي شيء تم تدمير الأنفاق من قبل القوة المنفذة للواجب”.

وفي سياق منفصل، أعلنت عمليات الجزيرة العثور على كدس للعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في البيان “بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات وأسلحة مختلفة في منطقة مسخن قضاء هيت من مخلفات إرهابيي داعش وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة من الفوج الأول لواء 29 الفرقة أعلاه ومفرزة المعالجة وبعد البحث تم العثور على المواد التالية، عبوات قمعية كبيرة محلية الصنع عدد 12 عبوات قمعية صغيرة محلية الصنع عدد 10 قنبرة هاون 120 ملم عدد 6 مقذوفة نمساوي عدد 6 بندقية كلاشنكوف اخمس عدد 1 تم تفجير جميع المواد أعلاه من قبل مفرزة المعالجة”.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، أمس السبت، العثور على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم وأسلحة مختلفة في منطقة الوطأ بقضاء حديثة وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة مشتركة للبحث والتفتيش تمكنت من اعتقال (11) شخصا مشتبه بهم والعثور على المواد التالية رمانة يدوية عدد 16، حاوية عتاد 14 .5 ملم عدد 5، بندقية كلاشنكوف عدد 2، بندقية جي سي إيرانية عدد 1، تدمير ثلاث مقطورات وقود من خلال القوة المحمولة جوا”.