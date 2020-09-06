لجنة نيابية تدعو الكاظمي لاعادة فتح ملفات ارسلت الى هيئة النزاهة

دعا رئيس لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعادة فتح ملفات اللجنة المرسلة الى هيئة النزاهة مرة اخرى ومخاطبة الهيئة لمعرفة اسباب وحقيقة عدم فتحها.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان “نتمنى ان تكون اللجنة الجديدة التي شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد لجنة صادقة وجدية بممارسة عملها وبعيدة عن الاستهلاك الاعلامي، كما جرى في الحكومات السابقة من تشكيل هكذا لجان عليا لمكافحة الفساد ومنها في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي”.

واضاف أن “لجنة الصحة والبيئة رفعت الكثير من ملفات الفساد المتعلقة ب‍وزارة الصحة، منذ الدورة البرلمانية الحالية وهذه الملفات لغاية اللحظة لم تفتح في هيئة النزاهة ولم يتم حسم اي ملف منها، وصلت نحو 30-40 ملف قيمتها بمئات ملايين من الدولارات”.

ودعا الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “اعادة فتحها مرة اخرى ومخاطبة هيئة النزاهة لمعرفة اسباب وحقيقة عدم فتح هذه الملفات”، مبينا ان “التسويف من قبل هيئة النزاهة في عدم فتح الملفات يولد احباطا لان تلك الملفات ماتزال حبر على ورق حتى الان”.

واوضح أن “ذلك يدعونا للتساؤل عن اسباب وراء عدم رفعها، فممكن تكون اساب تتعلق بالفساد او سيطرة بعض الاحزاب والشخصيات الكبيرة على هذه الملفات وتمنع فتحها، واخرها قبل يومين بشأن وزارة الصحة بخصوص درجات الوزارة وهي ملفات مرفوعة الى هيئة النزاهة قبل سنة وحتى الان لم يجري التحقيق فيها”، مبينا ان “الوثائق تثبت وجود فساد بناء على تقرير من ديوان الرقابة المالية من خمس صفحات عن فساد بمليارات الدنانير، فضلا عن ملفات اخرى تتعلق بفحوصات كورونا فيروس وعملية شراء الخدمة من وزارة الصحة الى شركات معينة لاجراء هذه الفحوصات وعليها الكثير من الملاحظات، منها تاخر الفحوصات وعدم دقتها والتلاعب باعدادها ، مثلا شركة تجري 500 فحص لكنها تتقاضى اموالا من وزارة الصحة عن قيمة الف فحص، وكذلك لدينا تأكيد عن ملفات فساد اخرى وعددها اكثر من 27 ملف فساد وصلت الى هيئة النزاهة دون اي رد ولم تحسم اي ملف منها”.