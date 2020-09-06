مبابي يوضح طبيعة إصابته أمام السويد وفرص مشاركته في مواجهة كرواتيا

اعترف كيليان مبابي بأنه عانى من آلام بعد مباراة منتخب بلاده فرنسا يوم السبت أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية.

وقاد مبابي فرنسا للفوز بهدف دون رد، وعانى مهاجم باريس سان جيرمان من آلالام في كاحل القدم اليمنى.

وقال مبابي لـ “M6”: “الأمر يؤلمني بعض الشيء، تلقيت ضربة، لكنها ستتحسن بشكل أفضل، لذا لا بأس”.

وأضاف: “سنتعافى بشكل جيد لنكون أفضل أمام كرواتيا، وسنعمل بجد، المدرب هو الذي سيقرر ما إذا كنت سألعب أم لا”.

وعن مواجهة السويد، علّق مبابي: “كانت مباراة معقدة، قاتلنا بشكل جيد ولم يكن الأمر سهلاً، لقد رأينا أنه في المستقبل يمكن أن يكون أفضل”.

وأتم بشأن خطة الفريق: “لعبنا بنظام جيد، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز، لقد بدأنا مرحلة المجموعات بشكل جيد”.