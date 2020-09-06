اعلنت لجنة التربية النيابية، السبت، عن مقترحات بشأن العام الدراسي الجديد، مبينة انها تضمنت تاجيل العام الدراسي لما بعد الـ15 من تشرين الاول الماضي وتقليص المواد.مقترحات بشأن العام الدراسي الجديد.. منها تأجيله وتقليص المواد.

وقالت اللجنة في بيان ان “لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة اليوم لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها”.

واضافت ان “المجتمعيم ناقشوا امتحانات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي ( 2019 ، 2010 ) والتأكيد على المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية للمراكز الامتحانية من اجل الوقوف على سير الامتحانات العامة ومدى توفير الخدمات والاجراءات الاساسية الواجب توفرها للطلبة ، والتأكيد على وزارة التربية من اجل تلافي المعوقات والمشاكل التي من شأنها ان تؤثر على انسيابية الامتحانات، فضلا عن مناقشة موضوع بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021)”.

وتابعت انه “نظرا للظروف التي شهدها البلد من تفشي جائحة وباء كورونا وزدياد الاصابات وبعد عدة لقاءات ومناقشات مع وزارة التربية اتفقت لجنة التربية النيابية على تقديم مقترحاتها الى وزارة التربية منها

-تأجيل بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021) الى ما بعد 15/10/ 2020 ).

-يكون دوام الصفوف الاولية للمرحلة الابتدائية ( اول ، ثاني ، ثالث ) في اول ثلاثة ايام من الاسبوع ( السبت ، الاحد ، الاثنين ) ويكون دوام الصفوف ( رابع ، خامس ، سادس ) في النصف الثاني من الاسبوع، اما بالنسبة الى طلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية يتم تقسيمهم الى قسمين ويكون دوام كل قسم ثلاث ايام في الاسبوع .

-تقليص مواد المناهج الدراسية و الابقاء على الفصول المهمة فقط .

-العمل بالمنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية ومطالبة التلاميذ والطلبة بتقارير نصف شهرية او شهرية.

-يكون استيفاء اجور المدارس الاهلية من التلاميذ والطلبة بحسب ايام الدوام او بحسب اعطاء الدروس التعليمية من خلال المنصات الالكترونية على ان تتخذ الوزارة قرار بتخفيض الاجور.