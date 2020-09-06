منظمة حقوقية عن ميليشيات أنقرة: «الجراد البشري» يفتك بمحاصيل الكورد في عفرين

وصفت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأحد، الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بـ «الجراد البشري»، بسبب قيامها بقطع الأشجار المثمرة وبيعها كحطب ونهب محاصيل المواطنين الكورد في المنطقة.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قالت في بيان : «لم يسلم البشر والحجر والشجر من قوافل الجراد البشري الذي تمثله فصائل الجيش الوطني السوري الحر (الميليشيات المسلحة) الموالية للجيش التركي».

وأضافت، أن «قائد ميلشيا السلطان مراد الذي يتخذ من قرية بعرافا التابعة لناحية شران مقراً له، اتخذ قراراً يتعلق بطرد أي شخص يتم توقيفه ومعه كمية من الحطب، إلى خارج أي قرية من القرى التي يسيطر عليها».