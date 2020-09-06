ودياً.. ليفربول يكتسح بلاكبول بسباعية نظيفة

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف مقابل هدفين، على نظيره بلاكبول وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود مساء اليوم السبت.

بلاكبول سجل ثنائية في الدقيقتين 15 عن طريق هاميلتون، و33 عن طريق جيري ياتيس، ولكن جويل ماتيب قبل نهاية الشوط الأول سجل هدف تقليص الفارق لـ ليفربول في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني، تعادل ماني في الدقيقة 52، وتقدم الريدز عن طريق فيرمينو في الدقيقة 54 لتصبح النتيجة 3/2 لـ ليفربول.

في الدقيقة 69 سجل إيليوت الرابع، قبل دقيقتين من تسجيل مينامينو الهدف الخامس لـ ليفربول، وفي نهاية المباراة جاء السادس عن طريق ديفوك أوريجي البديل بالدقيقة 85، والمدافع فان دي بيرج في الدقيقة 88 سجل السابع.

وشارك المصري الدولي محمد صلاح في المباراة كأساسي قبل أن يخرج في الشوط الثاني من اللقاء.