إصابات كورونا تتخطى الـ260 ألف.. والصحة تنتظر إقرار اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس الأحد، تسجيل 3651 إصابة و90 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس في بغداد/ الرصافة 474، بغداد/ الكرخ 522، مدينة الطب 118، النجف 139، السليمانية 117، أربيل 121، دهوك 336، كربلاء 201، كركوك 112، ديالى 91، واسط 305، البصرة 149، ميسان 152، بابل 70، الديوانية 111، ذي قار 344، الانبار 24، المثنى 104، نينوى 150، صلاح الدين 11.

فيما بلغت حالات الشفاء 3301 حالة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 260370 حالة منها شفاء 198560، ووفاة 7512.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة، حسن التميمي، أمس الأحد استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفايروس كورونا.

وقال التميمي، إن “الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية”، لافتا الى ان “العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية”. كما أشار إلى أن “استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية”. وبين التميمي ان “كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفايروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة”. ودعا المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الاصابات. الى ذلك، دعا أطباء ومسؤولون صحيون أمريكيون المواطنين، إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد الإنفلونزا، محذرين من تداعيات كارثية قد يؤدي إليها تفشي هذه العدوى بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا. وأعرب هؤلاء الأطباء والمسؤولون، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن عشرات ملايين حالات الإصابة بالإنفلونزا قد تؤدي في الخريف القادم إلى اكتظاظ المستشفيات والعيادات والمختبرات التي تعمل أيضا على مكافحة كورونا، خاصة وأن أعراض الإصابة بالفايروسين تتطابق وغالبا ما من الصعب التفريق بينهما.