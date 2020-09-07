الامن النيابية : توجه برلماني لتخصيص اموال لشراء الاسلحة من المواطنين

أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ، الاح د، ان اللجنة سوف تطرح على مجلس النواب مقترح تخصيص اموال للحكومة العراقية من اجل شراء الاسلحة الموجودة بحوزة المواطنين.

واوضح رضا ان “اللجنة سوف تعد المقترح بالتعاون مع الخبراء والجهات الامنية لمعرفة حجم السلاح المنتشر وتخصيص الاموال المناسبة له وسوف يعرض في مجلس النواب ويمرر لكونه يصب في صالح استقرار الجانب الأمني في البلاد”.

لافتاً الى ان “بعض المواطنين قد اشتروا ذلك السلاح وشاركوا في قتال تنظيم داعش الارهابي ولكن عندما عادوا الى منازلهم عادت تلك الاسلحة معهم ولم تقم الدولة في حينها بخطوات لشراء الاسلحة منهم وعليها اليوم الذهاب الى تلك الخطوة”.