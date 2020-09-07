القبض على متهمين بالارهاب.. الاستخبارات تكشف تفاصيل عمليتين لها في بغداد وكركوك

كشفت استخبارات الداخلية، الاثنين، عن نتائج عمليتين أسفرت عن القبض على متهمين ومطلوبين في بغداد وكركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان اليوم، 7 أيلول 2020، ان مفارزها تمكنت من القبض على متهم اغتصب إحدى الفتيات بعد اختطافها في بغداد، حيث أفادت بانه “بعد ورود شكوى من إحدى الفتيات حول قيام أحد المتهمين باستدراجها وخطفها واغتصابها ومن ثم أطلق سراحها، تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات في المتمثلة باستخبارات بغداد في وزارة الداخلية، وبعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكية تم نصب كمين والقبض على المتهم في منطقة النهروان ببغداد”.

واضاف البيان أن “المتهم اعترف من خلال التحقيقات الأولية بقيامة بجريمته النكراء، وتم تسليمه بوصل استلام أصولي الى الجهات المختصة”.

من جهة ثانية، تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينقلون الدواعش بين المحافظات في كركوك، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين يقومان بنقل عناصر داعش بين المحافظات بكمين محكم أثناء نقل أحد الإرهابيين بعجلة نوع “بيك آب” العائدة لأحدهما قرب نهر الزاب الأسفل بمحافظة كركوك، والذي لاذ بالفرار ولم يتم القبض عليه.

وأوضحت الوكالة انه “أثناء تفتيش العجلة وجد بداخلها سلاح نوع كلاشنكوف وأغطية، وافرشة لتخفي الإرهابي عن أنظار القوات الأمنية، وتم إيداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد اعلن في وقت سابق، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية “مباغتة” ضد فلول الإرهاب بشمالي البلاد، حيث قال في بيان صحفي، إنه “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية مباغتة إستندت على جهد إستخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من قادة عصابات داعـش أثناء محاولتهما الهرب“.

وتابع أن “العملية التي نفذت في محافظة كركوك أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على إثنين آخرين بقضاء داقوق التابع للمحافظة”.