القبض على متهم اغتصب فتاة بعد اختطافها في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن القبض على متهم اغتصب إحدى الفتيات بعد اختطافها في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان “بعد ورود شكوى من إحدى الفتيات حول قيام أحد المتهمين باستدراج فتاة وخطفها واغتصابها ومن ثم أطلق سراحها، حيث تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات في المتمثلة باستخبارات بغداد في وزارة الداخلية، وبعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكية تم نصب كمين والقبض على المتهم في منطقة النهروان ب‍بغداد”.

واكدت أن “المتهم اعترف من خلال التحقيقات الأولية بالقيام بجريمته النكراء، وتم تسليمه بوصل استلام أصولي الى الجهات المختصة”.