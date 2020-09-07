الكاظمي يشكر حكومة إقليم كوردستان بالاخص وزارتين فيها .. لهذا السبب !

وصل إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، فريق طبي مكلف من قبل وزير الصحة العراقي للإشراف على الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر المصاب بفيروس كورونا بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان إن “هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية”.

موضحاً ، أن “رئيس الوزراء قدم شكره لحكومة إقليم كوردستان ووزارتي الثقافة والشباب والصحة في الإقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من أجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر”.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، الذي كان قد وصل أربيل امس الاحد لتفقد الحالة الصحية لنجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر الموجود في المشفى اثر اصابته بفيروس كورونا، أوضح ، اليوم الاثنين، ان الكابتن ناظم شاكر يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض .

وقال درجال ، أنه اتصل به ليلة امس وتحدث معه ، ثم اتصل بالطبيب الاخصائي المشرف على متابعة حالته الصحية، وأكد له تحسن وضعه الصحي وتماثله للشفاء من تبعات فيروس كورونا .