النجف: القبض على شخص دعا قوات الأمن لمبارزته بالسيوف!

ألقت شرطة النجف القبض على شخص حمل سيفًا وهدد المواطنين وقطع الشارع الرئيس بين الكوفة والنجف لساعات عدة. وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الأحد، إلقاء القبض على شخص “أخل” بالنظام العام مستخدمًا “آلة جارحة” في أحد شوارع الكوفة.

وقال الياسري في بيان إنه تم “إلقاء القبض على شخص تعدى على الأجهزة الأمنية والنظام العام من خلال مسكه آلة جارحة في إحدى شوارع قضاء الكوفة وقد سبب إزعاجًا للأهالي والمواطنين”. وأشار إلى أن إلقاء القبض جاء “وفق أمر قضائي، وسيتم التعامل مع المتهم وفق القانون”.

ووجه الياسري قيادة شرطة النجف بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المفرزة وعناصرها في قاطع الكوفة والتي كانت قريبة من الشخص المذكور وفق القانون”. وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا حاضرين الحادثة فان الشخص كان يحمل سيفا ودعا القوات الامنية الى مبارزته بالسيف.