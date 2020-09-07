بسم الله الرحمن الرحيم

الولائيين (نصر الله..والمهندس..والخزعلي) اعترفوا (بتسخيرهم الكفائي..للانقضاض على الجيش العراقي)

قبل البدء نضع (النظرة الاستصغارية) لحسن نصر الله وسليماني الايراني للعراقيين

حيث يقولون: (العراق فيه متطوعين كثر.. ولكن ليس لديه قادة عسكريين لقيادة المتطوعين)؟

فحسن نصر الله بالصوت والصورة وسنضع الروابط…. من يتابعه يدرك (النهج الذي تنتهجه ايران و عملاء ايران بقتل ثقة العراقيين بانفسهم).. حيث نصر الله يعترف (بخفايا فتوى الكفائي الخامنئية المصدر السستانية الاعلان).. وكلاهما ايرانية.. وبالسياسية لا يوجد صدف.. حيث يقول (نصر الله اللبناني الجنسية ايراني الولاء).. بان (قاسم سليماني) كان ببغداد ثم سافر لدمشق ثم لبيروت ووصل لبيت نصر الله الساعة الثانية عشر ليلا في نفس اليوم الذي حصل فيها احداث الموصل 2014.. وكان الغرض من الزيارة (تسويق 150 من قيادات مليشة حزب الله اللبناني الولائية الموالية لايران) من لبنان وسوريا للعراق..

السؤال هنا (لماذا يذهب سليماني) الايراني للبنان في وقت العراق فيه الالاف الضباط العراقيين الشيعة كالبطل العربي الشيعي الفريق اول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي.. وهم قادة تطوعوا بفتوى الكفائي ومستعدين للقتال ضد داعش ولديهم خبرة سنوات وعقود بالعمل العسكري.. (ولا ننسى الخسائر البشرية الكبيرة بالحشد جاءت نتيجة الاستخفاف بدماء العراقيين من قبل المرتزقة اللبنانيين و الايرانيين وبقية الولائيين الذيول من الجنسية العراقية ايضا).. الذين فرطوا بدماء المتطوعين بمعارك لا تحتاج لهذه الاعداد للتضيحة بهم.

ويعترف المهندس بان في نفس اليوم التي صدرت فتوى الكفائي ايضا (ويا للصدفة)

وبالسياسية لا يوجد صدف.. سارع المهندس لاستدعاء قيادات قاتلوا لجانب ايران ضد العراق بمليشيات بدر و غيرها.. وجميعهم من الولائية الموالين لايران.. لتسلم قيادة المتطوعين بالحشد .. اذن ايران سابقت الزمن للهيمنة على مليشة الحشد بعملاءها كجيش لتسقيط الجيش العراقي وضربة استباقية لمنع تأهيله .. ومنع عودة ثقة العراق بجيشهم.. فالمخطط (رهن العراق وشيعته بفتوى ايرانية وليس بدولة عراقية وبمؤسسات وطنية عراقية)..

وخير دليل ايضا بان المتطوعين الشيعة العراقيين الكفائيين.. بعشرات الالاف ارادوا التطوع للجيش والشرطة .. ولكن لم يصدر المالكي اي اوامر لاستيعابهم.. من اجل اجبارهم للانسياق كمرتزقة بمليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..

وكذلك دور المهندس باضعاف تسليح الجيش العراقي..

فذكرت وول ستريت جورنل.. بان المهندس اقنع مقاتلين شيعة بالمليشيات ضعيفي الولاء للعراق.. بقاعدة عسكرية عراقية بمغادرتها لمجرد تسليم امريكا اول طائرات الاباتشي للجيش العراقي.. علما ابو مهدي المهندس من اصول ايرانية.. جاءت عائلته من مدينة كرمان الايرانية ومتزوج من ايرانية ويحمل الجنسية الايرانية.. و ابيه حصل على الجنسية العراقية بالخمسينات.. ولكن ولاء هذه العائلة بقى لايران الشؤوم .. علما (محسن رضائي قائد الحرس الثوري الايراني) عين الايراني ابو مهدي المهندس عام 1985 قائد لمليشة بدر بحرب الثمانينات وكان له دور بقتل الجنود العراقيين.. لمصالح ايران القومية العليا.

ولا ننسى بان المهندس اوكلت اليه ايران تاسيس مليشة حزب الله بالعراق الذي له دور قذر

بقمع انتفاضة الشيعة العرب بانتفاضة تشرين، وكذلك دوره بتسقيط هيبة الدولة العراقية باقتحامه للخضراء وخطف ضباط قوات مكافحة الارهاب واهانة صورة رئيس الوزراء الكاظمي بالمنطقة الحكومية.. لارسال رسالة بان كل شيء بالعراق مهانة وذليل .. والقرار العراقي يمر من طهران وليس من بغداد.. و كذلك دور مليشة حزب الله بخلايا الكاتيوشا ضد الهيئات الدوبلوماسية والمطارات ومعسكرات الجيش العراقي.. وغيرها.. والله يقول (من سن سنة سوء لعنه الله بالاخرة) والمهندس سن سسن السوء بتشريع الخيانة والعمالة باسم العقيدة والعقيدة الشيعية الجعفرية براء من الذين مسخوها .. ببدع الولائية والصدرية.

ومن يشاهد لقاء حسن نصر الله.. يجد الغرفة خالية من اي معلم لبناني ..

فلا يوجد علم لبناني وكل الصور الموضوعه حول حسن نصر الله هي ايرانية الجنسية و الاصل والولادة.. وحتى المهندس ايراني الجنسية متزوج من ايرانية وقاتل لجانب ايران بقتل جنود العراق بالثمانينات.. ومتهم بعملية ارهابية لصالح ايران.. اي هو ارهابي دولي.

علما صاحب الفضل الاول لهزيمة داعش هم العراقيين من المتطوعين سواء بالجيش او غيرها

ففتوى الكفائي لا قيمة لها بدون عشرات الالاف الشيعة العرب المتطوعين للقتال ضد تنظيم خلافة الشيطان داعش.. سواء بالجيش او بقوات مكافحة الارهاب و غيرها.. فالمرجعية وعوائل المرجعيات لم يقتل لهم ابنا او حفيدا بالقتال ضد داعش.. بل يعيشون بالرفاهية والسيارات الفاخرة.. والجنسيات الاجنبية والبريطانية خاصة.. في كثير منهم.. وجميعهم ذو اصول اجنبية.. العراق بالنسبة لهم مغارة علي بابا للنهب المنظم.. سواء بالخمس او العقود المالية التي تجني منها المرجعية دهاليز مالية مضافة بعد 2003.

ونطرح هنا:

سؤال رائع للغزي (بالله عليكم.. الحشد يتبع السستاني ام خامنئي)؟؟ لنعرف من وراء الفتوى

فالجميع يدرك بان (خامنئي) ادرك عجزه عن تجنيد قوات متطوعة تابعة له بحشد بشري بعد 2003.. بارض الرافدين.. لكونه ليس لديه شعبية بين شيعة العراق وخاصة ان شيعة العراق يتبعون مرجعية النجف التي لا تطرح بدعة ولاية الفقيه.. لذلك اعتمدت ايران على (غير الولائيين) بالعراق بعد 2003 واقصد (الصدريين) لاثارة القلاقل ضد القوات الامريكية التي اطاحت بحكم الطاغية صدام .. عكس لبنان التي للخامنئي وبدعة ولاية الفقيه (مقلدين) له بجنوب لبنان كمليشة حزب الله لبنان الموالي لايران.. ولكن بكل مكر وخبث وبلعبة شيطانية تغييرت الاوضاع بالعراق بعد سقوط الموصل ..

فما قاله الشيخ غزي بان (بطل فتوى الكفائي هو قاسم سليماني) وليس (السستاني)..

وبكل مكر وخبث ايران.. اوجدت ايران لديها مليشيات حشدوية عبر (سقوط الموصل 2014).. فمن اقنع بيت السستاني بفتوى الكفائي هو قاسم سليماني الايراني القائد بالحرس الثوري الايراني.. وان ما صدر من السستاني من فتوى هي انعكاس لاوامر خامنئية .. لمواطن ايراني يدعى السستاني مقيم بالنجف.. الايراني الجنسية والاصل و الولادة.. وكما قال الشيخ الغزي (السستاني كان مجرد بوق لفتوى خامنئي).

واليكم المعلومات المهمة التي يطرحها الشيخ الغزي بهذا المجال بالصوت والصورة

ولنؤكد حقيقة بان الفتوى ما هي الا غطاء للهيمنة الايرانية على عشرات الاف المتطوعين

1. جميع قادة هيئة الحشد هم اتباع للخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني وحاكم ايران.

2. تصريح نوري المالكي بانه من اسس الحشد قبل يومين من صدور الفتوى.. فماذا نفهم من ذلك؟

3. فصائل الحشد الولائية الموالية لايران كما اكد الشهيد هاشم الهاشمي الباحث الامني تستولي على 99% من ميزانية الحشد وفقط 1% تذهب لفصائل العتبات المقدسة التابعة للسستاني.

4. اعتراف قيس الخزعلي الذيل الايراني بان فصائل الحشد تضخمت بعد فتوى الكفائي بمتطوعين ليسوا كفائيين..

5. ما كشفه ايضا الشهيد هشام الهاشمي بان الموارد البشرية للحشد تشير بان هناك 70 الف تابعين لفصائل ولائية.. موالية لايران.. و46 الف تابعين للحشد العشائري السني.. و10 الاف للاقليات جنوب كوردستان.. وفقط 41 الف تابعين للسستاني وضمنهم شمل سرايا السلام الصدرية؟؟ فماذا نفهم من ذلك ايضا؟

ماخذين بنظر الاعتبار ما صرح به حيدر العبادي عن (المقاتلين الفضائيين بالحشد) وثراء قيادات مليشة الحشد الولائي خاصة.. وتضخم مليشيات الحشد الولائية بمقاتلين متطوعين ليسوا ولائيين.. نتيجة الفتوى.. كلها تؤكد بان مليشة الحشد اكبر خطر على العراق وشيعته العرب بل اخطر من ذلك يمثل الحشد جيش الاحتلال الايراني على العراق.

ولا ننسى ان نذكر ما صرح به (محمد الغريفي) عن اسد القصير ومحمد رضا السستاني..

فيورد (محمد الغريفي) الولائي المقيم في قم الايرانية فيما يعرف بجامعة الامام الخميني.. بان محمد رضا السستاني بانه تكلم مع ابيه السستاني لاصدار الفتوى فرفض.. ولكن عند اجتماع السستاني مع قاسم سليماني اصدر الفتوى .. فماذا نفهم من ذلك؟

واليكم بالصوت والصورة ما صرح به (محمد الغريفي)..

بالمحصلة: فتوى الكفائي ضربة استباقية لايران لمنع تأهيل الجيش العراقي ..

فالجيش العراقي قضي عليه بفتوى الكفائي وليس بداعش.. فكثير من الجيوش بالعالم انكسرت كالجيش المصري انهزم بحرب النكسة 1967 مع اسرائيل ولم تنتظر مصر فتوى كفائي من الازهر او مشايخ السنة بالسعودية او غيرها حتى تؤسس مليشيات باسم المذهب لقتال اسرائيل.. بل اعادة مصر تأهيل جيشها لمدة 6 سنوات من 1967 الى 1963 لتهزم مصر اسرائيل بحرب تشرين 1973 وتستعيد قناة السويس واراضي من سيناء.

فلماذا لم يتم السماح لاسترجاع العراقيين ثقفتهم بجيشهم.. الجواب/

الهالك قاسم سليماني الايراني الجنسية و الولاء لاستدعاء كل القيادات التي قاتلت لجانب ايران ضد الجيش العراقي بحرب الثمانينات لتسلم قيادة مليشيات وهيئة مليشة الحشد لاركاع العراق بيد ايران عسكريا.. ب عدم ارجاع ثقة العراقيين بجيشهم .. وعدم السماح لقيام الجيش العراقي من نكسة 2014 بالموصل..

علما التقارير الدولية اكدت بان الجيش العراقي بنكسة الموصل 2014 كان قادر على حماية وسط وجنوب العراق مع بغداد وكان يمكن تأهيل الجيش العراقي ويستعيد كل الاراضي التي كانت تسيطر عليها داعش بسنوات وبخسائر اقل وكانت فرصة لاستعادة العراقيين ثقفتهم بجيشهم ولكن المكر والحقارة الايرانية عرقلت ذلك.

المحصلة التغيير بالعراق لن يحصل بالمراهنة على الجيش ولا على الحكومة

ولا على العملية السياسية ولا على الطبقة الاعلامية المجيرة سياسيا.. ولا على التدخل الخارجي .. خاصة ان عرفنا بأن الانتفاضة الشعبية تحصل اذا حصل وعي تراكمي لدى الجماهير.. ولن يحصل ذلك الى بهزات تزلزل الافكار المتلبدة البليدة التي يتبناها الشارع العراقي والشيعي العربي خاصة.. وهذه الهزات لن تحصل الا بتحطيم الاصنام المقدسة الموضوع عليها الخطوط الحمر وتيجان الراس وخيمة لكل العراقيين وهلم جر من هذا الخريط.. و الخرط..

فنصيحة .. ان تتبنى القنوات الاعلامية والويتيوبرية وكُتاب الراي..للافكار التي توعي الشارع العراقي والشيعي العربي خاصة.. والابتعاد عن الدوران حول الاحداث السياسية.. فمع الاسف المنابر الاعلامية للقنوات الفضائية المحسوبة شيعيا اصبحت اخطر من الطبقة السياسية المتهرئة الفاسدة.. لانها اصبحت عامل ببقاء الجثث الهامدة للشخوص المطروحة سياسيا منذ 2003 والمفلسة شعبيا.. فتدوير النفايات السياسية عبر المنابر الاعلامية يجعل من الاعلاميين اخطر من السياسيين على مصير العراق وشعوبه.

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

