(بالوثيقة) مخطط لاستهداف مقار الشركات الامنية واللوجستية العاملة مع القوات الامريكية‎

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الاثنين ، عن وجود معلومات استخبارية تفيد بوجود تهديدات لاستهداف مقار الشركات الامنية والدعم اللوجستي العراقية والاجنبية المتعاقدة مع القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

ومؤخرا تصاعدت الهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي والقوات الأمريكية في العراق ولاسيما في المناطق الجنوبية.

وتُتهم الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات، إضافة إلى هجمات صاروخية استهدفت المقرات العسكرية والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

وتضمنت الوثيقة الرسمية : تحذيرات من الداخلية العراقية الى شركات الدعم اللوجستي والشركات الامنية من استهداف مقراتها”.

ولم تصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق على الموضوع، كما لم تعلن السلطات في بغداد اعتقال أي مجموعة متورطة بعمليات استهداف ارتال التحالف الدولي والمقرات العسكرية الأجنبية.