برلماني: تعديل قانون الانتخابات لن يتم إلا في هذه الحالة

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، أن أي تعديل في قانون انتخابات مجلس النواب لن يتحقق قانونياً الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المصوت عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وبعدها يتم تقديم مقترح أو مشروع تعديل للقانون وفق الآليات المعروفة لتعديل القوانين.

وقال المسعودي إن “مجلس النواب قد قال كلمته بالتصويت على قانون الانتخابات وخاصة مادته الخامسة عشر التي نصت على أن تكون المحافظات دوائر متعددة”، مبيناً أن “القانون لم يحدد عدد هذه الدوائر وحجمها وعدد الناخبين فيها وترك تحديدها إلى ملحق جداول يتم حسمه والتصويت عليه داخل قبة البرلمان وهو ما يجري الآن النقاش فيه”.

وأضاف المسعودي، أن “المسألة فنية، وبحال تم الاتفاق على صيغة فنية مقبولة فأن اللجنة القانونية ستمضي بإعداد ملحق جدول للدوائر المتعددة يرفق بقانون الانتخابات ويتم التصويت عليه”، لافتاً إلى أن “القانون بشكل رسمي تم التصويت عليه بشكل كامل وهي خطوة انتهينا منها، وصحيح أن هناك بعض القوى السياسية رفضت بعض الصيغ في القانون وبعضها لم يصوت”.

وتابع، أن “أي تعديل للقانون لن يتحقق إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المصوت عليه ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم يتم تقديم مقترح أو مشروع تعديل للقانون وفق الآليات المعروفة لتعديل القوانين ويمضي بعضها مشروع التعديل وفق إجراءات تشريع القوانين الطبيعية من قراءة ومناقشة وتصويت”.