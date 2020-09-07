درجال: ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنوياته عالية في الانتصار على كورونا

اكد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، الاثنين، ان المدرب ناظم شاكر بصحة جيدة وهو في طريقه للتماثل من كورونا.

وقال درجال في بيان انه “نؤكد ان الكابتن ناظم شاكر يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض اتصلت به قبل ساعة ونصف من الان وتحدثت معه، ثم إتصلت بالطبيب الاخصائي المشرف على متابعة حالته الصحية قبل دقائق، وأكد لي تحسن وضعه الصحي وتماثله للشفاء من تبعات فايروس كورونا إن شاء الله “.

واضاف “ومن هنا نحث الجماهير الرياضية وأهل الشأن والمتابعين فضلاً عن المواقع الالكترونية عدم ترويج الشائعات والتأكد قبل نشر اي معلومة لا تحمل مصداقية لان ناظم شاكر احوج ما يكون الى الدعاء بالسلامة وتجاوز الازمة وليس الترويج للشائعات الكاذبة التي لاتخدم وضعه الصحي وتثبط من عزيمته ومعنوياته في مواجهة المرض وتجاوز ازمته الصحية على خير إن شاء الله”.