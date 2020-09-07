سفير طهران يحسم الجدل بشأن دخول الايرانيين الى العراق وتأدية “زيارة الاربعين”

اكد السفير الايراني في بغداد، ايرج مسجدي، الاثنين، ان ملف زيارة الاربعين لهذا العام بات مغلقا، لان العراق لا يستقبل اي زائر اجنبي بمن فيهم الزوار الايرانيون.

وقال مسجدي في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية ، اليوم (7 آيلول 2020) ان “الحكومة العراقية وفي ضوء ازمة كورونا ابلغتنا بانها لن تسمح بدخول زوار الاربعين من ايران او اي دولة اخرى”؛ مبينا ان “ذلك يدل بان ملف الاربعين ودخول الزوار الاجانب خلال العام الحالي الى العراق بات مغلقا“.

واضاف، ان “الحكومة العراقية كانت قد اعلنت عن قرارها هذا قبل فترة”، مبينا ان “السفارة الايرانية في بغداد بوصفها من اعضاء لجنة الاربعين داخل العراق، تجزم بعدم اقامة مراسم الاربعين بمشاركة الزوار الاجانب ومنهم الرعايا الايرانيون”.

ولفت السفير الايراني الى المباحثات واللقاءات التي اجرها منذ اشهر مع المسؤولين العراقيين لمتابعة مراسم الزيارة الاربعينية، مؤكدا انه “لا يمكن التعويل على تصريحات محافظ او احد المسؤولين في هذا الخصوص، لان المعنيون بزيارة الاربعين هم المسؤولون في الحكومة المركزية لهذا البلد، والذين اعلنوا بمنع دخول اي زائر اجنبي الى العراق من اجل المشاركة في هذه المراسم”.