سيادة المطران عطا الله حنا : ” المسيحيون الفلسطينيون انتماءهم كان وسيبقى لهذه الارض المقدسة ومن واجبنا جميعا ان نوحد صفوفنا دفاعا عن القدس ومقدساتها واوقافها”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن المسيحيون الفلسطينيون في هذه الارض المقدسة وفي مدينة القدس بشكل خاص انما ينتمون الى شعبهم وقضيته العادلة هذه القضية التي هي قضيتنا جميعا مسيحيين ومسلمين ومن واجبنا جميعا ان ندافع عن شعبنا وان نعمل معا وسويا على ابطال كافة المشاريع والمؤامرات والمخططات الغاشمة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية .

المسيحيون الفلسطينيون مستهدفون في اوقافهم ومقدساتهم وتاريخهم وتراثهم حالهم هو حال اخوتهم المسلمين الذين يستهدفون ايضا في مقدساتهم واوقافهم ولذلك فإن المسيحيين الفلسطينيين وان كانوا قلة في عددهم الا انهم ليسوا اقلية ومن واجبنا جميعا مسيحيين ومسلمين ان نعمل على تكريس ثقافة المحبة والاخوة والوحدة والتعاضد والتضامن والتلاقي لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن قدسنا ومقدساتنا وفي دفاعنا عن قضيتنا الوطنية العادلة .

المسيحيون الفلسطينيون انحيازهم هو للوطن وللقضية وهم ليسوا جزءا من اي انقسامات او مناكفات او خلافات سياسية ، كما انهم ليسوا جزءا من المحاور المتصارعة فمحورهم الاساسي هو انتماءهم لهذه الارض ولتراثها وتاريخها وهويتها.

لسنا جزءا من حالة الانقسام التي نشهدها في الساحة الفلسطينية والتي نتمنى ان تزول وبأسرع ما يمكن لان المستفيد الحقيقي من هذه الانقسامات انما هم اولئك الذين لا يريدون الخير لقدسنا ومقدساتنا واوقافنا ولكافة ابناء شعبنا .

نتمنى ان يؤدي اجتماع رام الله الاخير الى نتائج مثمرة تكون ثمرتها توحيد الصفوف في الدفاع عن القدس المستهدفة والمستباحة وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة التي يتم التآمر عليها من كل حدب وصوب .