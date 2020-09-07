سياسي يتعهد بمحاكمة عبدالمهدي و(ميليشياته) قبل الدخول للانتخابات

قال السياسي المستقل، ليث شبر، الاحد، اننا “لن ندخل أي انتخابات من دون محاكمة عبدالمهدي وعصابته ومليشياته والجناة الذين قتلوا الثوار والذين حرضوا على قتل الوطنيين”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها شبر على “تويتر” إن آر تي”، اليوم، (6 أيلول 2020)، وأضاف قائلا: “هذا عهد قطعناه على أنفسنا فليطمئن جمهورنا وليفهم أعداءنا بأننا لن نفرط بقطرة دم واحدة من أجل منصب حقير وكرسي برلمان تافه”.

وتابع، “لا يمكن أن نقدم أحلاما وردية من أجل استقطاب الجماهير فالمكاشفة والمصارحة وقول الحق عندي خير من الكذب على الناس من أجل استجداء مشاعرهم وعواطفهم. نحن نعتقد حتى الآن أن كل المعلومات والمعطيات لن تؤدي أبدا الى انتخابات نزيهة بل ستؤدي الى فرض هيمنة المافيات بأقوى مما كانت عليه سابقا”.

وأوضح، ان “الانتخابات المبكرة تتطلب قرارا من مجلس الوزراء لتحديد موعدها بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وحتى الآن لم يصدر هذا القرار والانتخابات المبكرة أيضا تتطلب تصويتا من مجلس النواب على توزيع الدوائر الانتخابية وحتى الآن لم تتفق القوى السياسية على صيغة محددة فمتى سيصدر القرار والتصويت؟”.

وزاد، “قد يعتقد البعض بأن تقسيم المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية هو في مصلحة التغيير والقوى الوطنية بينما الحقيقة غير ذلك تماما الأفضل للعراق أن يكون كله دائرة انتخابية واحدة فإذا لم نستطع فليكن ست دوائر انتخابية لنقضي على المحاصصة والمناطقية فإذا لم نستطع فلتكن كل محافظة دائرة”.

A.A