صحة البصرة تصدر توضيحا بشأن عدم حاجتها لعاملين بصفة اجر يومي

أصدرت دائرة صحة البصرة، الاحد، توضيحا بشأن كتاب صدر منها عن عدم حاجتها لعاملين بصفة اجر يومي.

وقالت الدائرة في بيان “تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ادعاء مفاده توجيه كتاب من دائرة صحة البصرة يشير الى عدم الحاجة للعاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية، ومن هنا نود ان نوضح ما يلي اصل الكتاب الرسمي الموجه الى محافظة البصرة / مكتب المحافظ بتاريخ 1/9/2020 من قبل الدائرة والذي فسر بصورة خاطئة جاء ردا على ارسال كتاب من محافظة ضمن الامر الامر الإداري 3134 في 22\7\2020 بتنسيب اعداد إضافية من العاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية ونقلهم من دوائر أخرى الى دائرة صحة البصرة”.

واضاف، “جاء كتابنا الذي اكد عدم الحاجة الى اعداد إضافية من العاملين والاكتفاء بمن تم تنسيبهم سابقا، بذلك تدعو دائرة صحة البصرة مواقع التواصل الاجتماعي الى التحقق من المعلومة من خلال مصدرها الرسمي”.