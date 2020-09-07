عالية نصيف تضع (ثاني) قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق …ز

عالية نصيف تضع (ثاني) قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة (ملف قطار بغداد المعلق)

طالبت النائبة عالية نصيف اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة بفتح تحقيق في قضية قطار بغداد المعلق ومحاسبة الأشخاص الذين حاولوا التلاعب بالمشروع لتحقيق مكاسب مادية تشبع فسادهم، مبينة أن هذا الملف هو ثاني ملف فساد تضعه أمام اللجنة، وكل الوثائق المتعلقة بالمشروع متوفرة لديها .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” من المؤسف ان هناك محاولات للتلاعب بمشروع قطار بغداد المعلق من قبل بعض الفاسدين ومن بينهم شخص في وزارة التخطيط، فالمشروع كان من المفترض إحالته إلى شركة الستوم الفرنسية، ثم أحيل إلى شركة هالس الصينية، واليوم بات قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الاستثمار الخاص به مع الهيئة الوطنية للاستثمار، وبنفس الوقت ادرج في الميزانية لتنفيذه بالقروض الخارجية التي تصل الى ٢.٥ مليار دولار لتنفيذه وبطول ٢٠ كم ، بينما الشركة الاستثمارية تنفذ نفس القطار وبطول ٢٦ كم وكاستثمار وبدون ارهاق للميزانية ولا دولار واحد، علماً بأن ارباح القرض تصل الى حوالي ١.٣ مليار دولار “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة بفتح تحقيق في هذا الملف الذي يعد ثاني ملف فساد نكشف عنه أمام اللجنة، وكافة الوثائق التي تخص هذا المشروع وتدين الفاسدين متوفرة لدينا وسننشرها في وسائل الاعلام إذا لم تتجاوب اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني، علماً بأن (س . الجلبي) له علاقة أيضاً بهذا الملف، وأخيراً نجدد دعوتنا إلى اللجنة لمتابعة كافة بياناتنا السابقة “.